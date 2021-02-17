Адаптивный карантин начнет действовать 24 февраля. Украину снова делят на зоны
Кабинет министров Украины принял решение о возвращении адаптивного карантина. В Украину возвращаются зоны эпидемиологической опасности.
Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Это означает, что регионы обозначаются "зеленым", "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона разнятся и ограничительные меры.
Карантинное зонирование вступит в силу с 22 февраля, а сам карантин в Украине продлен до 30 апреля.
Согласно решению Кабмина, с 24 февраля по всей стране будет введена "желтая зона" карантина, с такими же ограничениями, как и сейчас. Вместе с тем, предусмотрен ряд послаблений. В частности, кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи, а футбольные матчи снова будут проводиться со зрителями.
Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.
Ранее Денис Шмыгаль говорил, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения к "желтой" или "зеленой" зонам.