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В Украине продлят карантин до 31 августа

Киев, Среда 22 июля 2020 13:41
В Украине продлят карантин до 31 августа
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров сегодня примет решение

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о продлении карантина в Украине до августа. Минздрав разработал постановление.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина.

"У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что ежедневно в Украине проводят от 20 до 30 тысяч тестов.

"Скоро мы дойдем к отметке 1 млн тестов с начала эпидемии", - сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью РБК-Украина, что Минздрав готовил проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Ранее источники издания сообщали, что на этой неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение.

Кроме того, сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022.

Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 людей.

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