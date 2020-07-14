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Карантин в Украине могут продлить на следующей неделе

Киев, Вторник 14 июля 2020 12:43
Карантин в Украине могут продлить на следующей неделе
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Карантин могут продлить еще на месяц

Карантин в Украине могут продлить еще на месяц. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц", - сообщил источник.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что каждый регион может ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте.

Напомним, прошлый раз карантин продлили 17 июня, он будет действовать минимум до 31 июля.

Ранее в Минздраве констатировали улучшение ситуации с коронавирусом. Уже несколько дней количество новых случаев колеблется в пределах 600.

По состоянию на сегодня, 7 регионов Украины не готовы ослабить ограничения из-за плохих показателей заболеваемости COVID-19.

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