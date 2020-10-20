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В Украине приватизировали второй завод "Укрспирта"

Автор: Максим Зайченко

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия "Укрспирт". Продали Артемовский спиртзавод.

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О завершении аукциона сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"Завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе Кабинет министров передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий.

Кроме этого, ранее Кабмин одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года". В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

Отметим, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт".

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Новости Украины УкрспиртФонд госимущества