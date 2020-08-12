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Кабмин передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий

Киев, Среда 12 августа 2020 14:17
Кабмин передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий
Фото: заседание Кабинета министров (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В ходе заседания правительства из перечня было исключено несколько важных предприятий

Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". В дальнейшем будут приватизированы около предприятий.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИ с целью их дальнейшей приватизации.

Распоряжением утверждены:

  • перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИ (198 объекта);
  • перечень субъектов хозяйствования, полномочия по управлению корпоративными правами государства которых передаются ФГИ (12 объектов);
  • перечень государственных объединений, контроль за деятельностью которых осуществляет ФГИ (1 объект).

Но в ходе заседания правительства список был сокращен.

По предложению Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, из перечня исключены такие государственные предприятия:

  1. "Завод порошковой металлургии"
  2. "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"
  3. Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
  4. "Экотрансенерго"
  5. "Кривбасспроект"
  6. "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
  7. "Харьковское промышленно - торговое предприятие"
  8. "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
  9. "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"
  10. "Укрпромвнешэкспертиза"
  11. Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"
  12. "НИЦ жидких минеральных удобрений"
  13. Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
  14. "Расчетно-клиринговый центр"
  15. "Полупановский карьер"
  16. "Госинформаналитика"
  17. "Партнерский фонд"
  18. "Промышленно-металлургический консалтинг"
  19. "Финпром"

Кроме того, по предложению Минэнерго, из перечня исключены:

  1. "Львовуголь"
  2. "Шахта "Надежда"
  3. "Лисичанскуголь"
  4. "Укренергопраця"

Напомним, в марте глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныприватизацияФонд госимущества
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