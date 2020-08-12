Кабмин передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий
Киев, Среда 12 августа 2020 14:17
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Фото: заседание Кабинета министров (www.kmu.gov.ua)
В ходе заседания правительства из перечня было исключено несколько важных предприятий
Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". В дальнейшем будут приватизированы около предприятий.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИ с целью их дальнейшей приватизации.
Распоряжением утверждены:
- перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИ (198 объекта);
- перечень субъектов хозяйствования, полномочия по управлению корпоративными правами государства которых передаются ФГИ (12 объектов);
- перечень государственных объединений, контроль за деятельностью которых осуществляет ФГИ (1 объект).
Но в ходе заседания правительства список был сокращен.
По предложению Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, из перечня исключены такие государственные предприятия:
- "Завод порошковой металлургии"
- "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"
- Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
- "Экотрансенерго"
- "Кривбасспроект"
- "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
- "Харьковское промышленно - торговое предприятие"
- "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
- "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"
- "Укрпромвнешэкспертиза"
- Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"
- "НИЦ жидких минеральных удобрений"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- "Расчетно-клиринговый центр"
- "Полупановский карьер"
- "Госинформаналитика"
- "Партнерский фонд"
- "Промышленно-металлургический консалтинг"
- "Финпром"
Кроме того, по предложению Минэнерго, из перечня исключены:
- "Львовуголь"
- "Шахта "Надежда"
- "Лисичанскуголь"
- "Укренергопраця"
Напомним, в марте глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.
По данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.
В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.