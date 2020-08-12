Кабмин передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий

Фото: заседание Кабинета министров (www.kmu.gov.ua)

В ходе заседания правительства из перечня было исключено несколько важных предприятий

Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". В дальнейшем будут приватизированы около предприятий.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИ с целью их дальнейшей приватизации.

Распоряжением утверждены:

перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИ (198 объекта);

перечень субъектов хозяйствования, полномочия по управлению корпоративными правами государства которых передаются ФГИ (12 объектов);

перечень государственных объединений, контроль за деятельностью которых осуществляет ФГИ (1 объект).

Но в ходе заседания правительства список был сокращен.

По предложению Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, из перечня исключены такие государственные предприятия:

"Завод порошковой металлургии" "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов "Экотрансенерго" "Кривбасспроект" "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств" "Харьковское промышленно - торговое предприятие" "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов" "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология" "Укрпромвнешэкспертиза" Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз" "НИЦ жидких минеральных удобрений" Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск" "Расчетно-клиринговый центр" "Полупановский карьер" "Госинформаналитика" "Партнерский фонд" "Промышленно-металлургический консалтинг" "Финпром"

Кроме того, по предложению Минэнерго, из перечня исключены:

"Львовуголь" "Шахта "Надежда" "Лисичанскуголь" "Укренергопраця"

Напомним, в марте глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.