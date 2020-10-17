На первом этапе приватизации на аукционы выставят 30 спиртзаводов, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт". Госпредприятие в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По оценкам Фонда госимущества через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд гривен.

"Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн гривен больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор", - написал премьер.

По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

Напомним, Фонд госимущества 15 сентября объявил о проведении приватизации имущества ГП “Укрспирт”. Началась масштабная приватизация госпредприятий с аукциона по ГП "Немировский спиртовой завод".

В августе 2020 года Кабинет министров одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года". В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.