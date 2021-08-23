В Украине приравняли е-паспорта к бумажным: закон вступил в силу

В Украине приравняли цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службу Офиса президента.
Стоит отметить, что электронные версии доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт.
Среди основных преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.
Напомним, законопроект об электронных паспортах Верховная Рада одобрила во втором чтении в конце марта.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал соответствующий закон.