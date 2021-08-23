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В Україні прирівняли е-паспорти до паперових: закон набув чинності

Автор: Марія Кучерявець

В Україні прирівняли цифрові паспорти (е-паспорти) до паперових. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна прес-службу Офісу президента.

Варто зазначити, що електронні версії доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Серед основних переваг цього документа відзначені захищеність від підробки і зручність використання.

Українці зможуть використовувати електронний паспорт для таких цілей:

  • при подорожі по Україні;
  • під час медичного обслуговування або для здійснення банківських операцій;
  • отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні та інші послуги, включаючи отримання покупок з інтернет-магазинів;
  • е-паспорт також дозволить підтвердити особистість на запит поліції та інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, законопроект про електронні паспорти Верховна Рада схвалила в другому читанні в кінці березня.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав відповідний закон.

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