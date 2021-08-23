В Україні прирівняли е-паспорти до паперових: закон набув чинності

В Україні прирівняли цифрові паспорти (е-паспорти) до паперових. Відповідний закон сьогодні набув чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна прес-службу Офісу президента.
Варто зазначити, що електронні версії доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
Серед основних переваг цього документа відзначені захищеність від підробки і зручність використання.
Нагадаємо, законопроект про електронні паспорти Верховна Рада схвалила в другому читанні в кінці березня.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав відповідний закон.