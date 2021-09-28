В Украине презентовали приложение "еСуд": в чем его особенность

Приложение уже доступно для бесплатной загрузки с GooglePlay для пользователей Android и с AppleStore для пользователей iOS.

"Мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что разработка должна упростить доступ к правосудию для всех граждан Украины.

Что позволяет приложение "еСуд":