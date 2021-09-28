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В Украине презентовали приложение "еСуд": в чем его особенность

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась презентация мобильного приложения "еСуд". Благодаря ему пользователи смогут лично отслеживать движение документов по судебному делу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной судебной администрации.

Приложение уже доступно для бесплатной загрузки с GooglePlay для пользователей Android и с AppleStore для пользователей iOS.

"Мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что разработка должна упростить доступ к правосудию для всех граждан Украины.

Что позволяет приложение "еСуд":

  • получать уведомления в приложении относительно изменения состояния дела, или же поступления новых документов;

  • просматривать дела, документы и производства, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;

  • просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь "еСуда" создал в личном кабинета приложения;

  • просматривать доверенности и ордера, которые находятся в личном кабинете, или же которые издал пользователь.

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