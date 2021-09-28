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В Україні презентували застосунок "єСуд": в чому його особливість

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась презентація мобільного застосунку "єСуд". Завдяки йому користувачі матимуть змогу особисто відстежувати рух документів у судовій справі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної судової адміністрації.

Застосунок вже доступний для вільного завантаження з GooglePlay для користувачів Android й з AppleStore для користувачів iOS.

"Мобільний застосунок “єСуд” дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон", - пише пресслужба.

Зазначається, що розробка повинна спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.

Що дозволяє застосунок "єСуд":

  • отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни стану справи, або ж надходження нових документів;

  • переглядати справи, документи й провадження, які суд надіслав до особистого кабінету користувача застосунку;

  • переглядати заяви, клопотання й інші документи, які користувач "єСуду" створив в особистому кабінету застосунку;

  • переглядати довіреності й ордери, які знаходяться в особистому кабінеті, або ж які видав користувач.

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Україна