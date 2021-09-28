В Україні презентували застосунок "єСуд": в чому його особливість

Застосунок вже доступний для вільного завантаження з GooglePlay для користувачів Android й з AppleStore для користувачів iOS.

"Мобільний застосунок “єСуд” дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон", - пише пресслужба.

Зазначається, що розробка повинна спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.

Що дозволяє застосунок "єСуд":