Когда в Украине прекратятся заморозки и придет тепло: прогноз синоптиков

В ночь на четверг, 29 апреля, в Украине еще будут наблюдаться заморозки. Но в следующие двое суток они прекратятся, а дневная температура поднимется до 14-19 градусов тепла.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Еще ближайшей ночью в Украине будут заморозки, преимущественно на почве. Но на северо-востоке, это Сумская, Харьковская, Луганская, еще будут в воздухе этой ночью заморозки 0-3, 0-4 градусов мороза", - сказала она.
Как отметила Голеня, таким образом в ближайшую ночь заморозки ослабеют, "а в дальнейшем уже ожидаем повышения температуры как ночной, так и дневной".
По прогнозу Укргидрометцентра, ночная температура в следующие двое суток перейдет в диапазон 5-10 градусов. А дневная температура поднимется до 14-19 градусов тепла, на юге - до 20 градусов.
В пятницу, 30 апреля, с запада на восток пройдет атмосферный фронт. "Дожди будут в западных, северных, центральных областях, но не очень большие", - сказала синоптик.
"В субботу и воскресенье, 1-2 мая, можно ожидать более 20 градусов тепла. Это особенно южные, центральные и восточные области", - сообщила Голеня.
Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, до конца апреля в Украине будет преобладать прохладная погода, порой с дождями и грозами. Потепление возможно лишь в начале мая.