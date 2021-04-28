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Коли в Україні припиняться заморозки та прийде тепло: прогноз синоптиків

Автор: Олександр Білоус

У ніч на четвер, 29 квітня, в Україні ще спостерігатимуться заморозки. Але в наступні дві доби вони припиняться, а денна температура підніметься до 14-19 градусів тепла.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Ще найближчою ночі в Україні будуть заморозки, переважно на ґрунті. Але на північному сході, це Сумська, Харківська, Луганська, ще будуть в повітрі цієї ночі заморозки 0-3, 0-4 градусів морозу", - сказала вона.

Як зазначила Голеня, таким чином на найближчу ніч заморозки послабшають, "а надалі вже очікуємо вже підвищення температури як нічної, так і денної".

За прогнозом Укргідрометцентру, нічна температура в наступні дві доби перейде в діапазон 5-10 градусів. А денна температура підніметься до 14-19 градусів тепла, на південі - до 20 градусів.

У п’ятницю, 30 квітня, із заходу на схід пройде атмосферний фронт. "Дощі будуть у західних, північних, центральних областях, але не дуже великі", - сказала синоптик.

"У суботу та неділю, 1-2 травня, можна очікувати більше 20 градусів тепла. Це особливо південні, центральні та східні області", - повідомила Голеня.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

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