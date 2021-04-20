Когда в Украину придет потепление: прогноз Укргидрометцентра
До конца апреля в Украине будет преобладать прохладная погода, временами с дождями и грозами. Потепление возможно лишь в начале мая.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.
Как отметила синоптик, на этой неделе в Украине ожидается кратковременное потепление, когда в четверг, 22 апреля, температура воздуха в Киеве поднимется до 16 градусов.
"Но уже в пятницу-субботу температура начнет снижаться, и уже в ближайшие выходные будет значительно прохладнее, температура - 8-10 градусов", - сказала она.
Хала сообщила, что прохладная погода продержится ориентировочно до следующей среды, 28 апреля, после чего температура может начать повышаться - до 15-17 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, на текущей неделе в Украине ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся на выходных. Дожди снова возможны в начале следующей недели.
Напомним, температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных показателей. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 1 апреля составляла 14,1 градусов тепла. Это на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 2002 году.
Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.