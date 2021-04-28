ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заморозки не отступают: в Украине прогнозируют похолодание

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 11:56
Заморозки не отступают: в Украине прогнозируют похолодание Фото: заморозки в Украине не отступают (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Заморозки в Украине будут еще ночью 29 апреля. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -5.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Завтра ночью в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Сегодня во всех областях переменная облачность. Температура воздуха днем в западных областях составит +10+16, а ночью -1-3. На севере страны завтра днем будет +10+13, а ночью -1-3.

Напомним, в Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

Ранее сообщалось, что потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19.

Отметим, в Украине в течение недели будет наблюдаться переменчивая погода. Только в конце недели ожидается улучшение погоды. Хотя в пятницу будут дожди с грозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество заморозки похолодание Гидрометцентр
NEWS
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса