В Украине прекратили работу рекордного конвертцентра с оборотом в 15 млрд гривен

Фото: табличка СБУ (РБК-Украина)

В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборот составлял 15 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Конвертцентр функционировал в Киеве в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи частных, а также государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов.

"К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов были выявлены документы и более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 240 млн гривен.

Также сообщалось, что в начале августа в Днепре разоблачили конвертационный центр с месячным оборотом в полмиллиарда гривен.