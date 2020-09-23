ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 240 млн грн

Запорожская область, Среда 23 сентября 2020 21:12
В Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 240 млн грн
Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов "отмыли" около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Налоговики с силовиками разоблачили группировку, которая оказывала предприятиям в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях и незаконные услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные.

"Фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия перечисляли безналичные средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере около 10-12%", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски, в результате изъяли документы фиктивных фирм, а также три ноутбука, содержащие информацию о деятельности конвертцентра. Следствие продолжается.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен.

Кроме того, в конце июня правоохранители заблокировали деятельность конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ГФСКонвертцентр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь