В Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 240 млн грн

Фото: деньги (РБК-Украина)

Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов "отмыли" около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Налоговики с силовиками разоблачили группировку, которая оказывала предприятиям в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях и незаконные услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные.

"Фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия перечисляли безналичные средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере около 10-12%", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски, в результате изъяли документы фиктивных фирм, а также три ноутбука, содержащие информацию о деятельности конвертцентра. Следствие продолжается.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен.

Кроме того, в конце июня правоохранители заблокировали деятельность конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен.