ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні припинили роботу рекордного конвертцентру з оборотом в 15 млрд гривень

Київ, Середа 07 жовтня 2020 11:21
В Україні припинили роботу рекордного конвертцентру з оборотом в 15 млрд гривень
Фото: табличка СБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Конвертцентр функціонував в Києві протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі приватних, а також державних та комунальних підприємств ухилялися від сплати податків.

"До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків", - повідомили в СБУ.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів були виявлені документи і більше 600 печаток фіктивних фірм, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій області викрили конвертцентр з оборотом в 240 млн гривень.

Також повідомлялося, що на початку серпня у Дніпрі викрили конвертаційний центр з місячним оборотом у півмільярда гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Служба безпеки УкраїниКонвертцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся