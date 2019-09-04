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В Украине предупреждают о подъеме уровня воды на реках

Новости » Общество    04.09.2019 - 09:52
В Украине предупреждают о подъеме уровня воды на реках
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Уровень воды поднимется на реках Сян и Днестр

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается поднятие уровня воды на реках Сян и Днестр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что поднятие уровня воды не будет иметь негативных последствий. Однако при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано - Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение в центральных и южных областях. В частности, ожидаются сильные грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/с.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине до 6 сентября сохранится пожарная опасность. По прогнозам синоптиков, оранжевый уровень опасности будет наблюдаться в центральной, восточной и южной части Украины, желтый уровень - в северных и западных регионах.

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