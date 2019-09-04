В Україні попереджають про підйом рівня води на річках

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рівень води підніметься на річках Сян і Дністер

У Львівській та Івано-Франківській областях очікується підняття рівня води на річках Сян і Дністер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що підняття рівня води не буде мати негативних наслідків. Однак при сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

"За даними Укргідрометцентру, 4 вересня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано - Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження у центральних та південних областях. Зокрема, очікуються сильні грози, місцями з градом і шквалами вітру до 20 м/с.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні до 6 вересня збережеться пожежна небезпека. За прогнозами синоптиків, помаранчевий рівень небезпеки буде спостерігатися в центральній, східній та південній частині України, жовтий рівень - у північних і західних регіонах.