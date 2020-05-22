Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Украине

По данным Укргидрометцентра погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о ночных заморозках.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Украине ночью, 23 мая, будут наблюдаться ночные заморозки в западных областях и в Карпатах. Так, ожидается, что местами и в воздухе заморозки будут представлять показатели температуры от 0 до 3 градусов (І уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине 22 мая ухудшится, на севере дожди, а температура воздуха опустится до +11+18. В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Также в Киеве ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый). Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов. Но уже через несколько дней температура воздуха опустится до +20, а в некоторых регионах - до +15.