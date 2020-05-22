ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     22.05.2020 - 09:21
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Фото: люди (РБК-Украина)

Специалисты призывают жителей города соблюдать основных рекомендаций во время сильного ветра

Сегодня, 22 мая, погода в Киеве ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра. Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Таким образом, днем в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый). Специалисты призывают жителей города соблюдать основных рекомендаций во время сильного ветра.

В частности, специалисты советуют плотно закрывать окна домов и убрать предметы с балконов. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Напомним, погода в Украине 22 мая ухудшится, на севере дожди, а температура воздуха опустится до +11+18. В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов. Но уже через несколько дней температура воздуха опустится до +20, а в некоторых регионах - до +15.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Киевпорывы ветраПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь