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Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     22.05.2020 - 08:00
Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: мужчина с зонтиком (РБК-Украина)

В северных областях сегодня пройдут дожди

Погода в Украине 22 мая ухудшится, на севере дожди, а температура воздуха опустится до +11+18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сухо, но холодно, температура воздуха днем составит +10+13, а ночью +3+5. На севере дожди, днем будет +10+13, а ночью +3+5. В восточных областях-переменная облачность, днем +13+15, а ночью +3+6. Уже в центральных областях, кроме Кировоградской и Днепровской, будет дождь, днем +10+14, а ночью +3+6. На юге страны сухо, днем +15+18, а ночью +7+9.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, с 21 по 23 мая ночью в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов.

Также сообщалось, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов. Но уже через несколько дней температура воздуха опустится до +20, а в некоторых регионах - до +15.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Погодапохолодание
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