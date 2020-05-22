Синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні

За даними УкрГідрометцентру погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про нічні заморозки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Україні вночі, 23 травня, будуть спостерігатися нічні заморозки у західних областях та в Карпатах. Так, очікується, що місцями і в повітрі заморозки будуть становити показники температури від 0 до 3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні 22 травня погіршиться, на півночі дощі, а температура повітря опуститься до +11+18. У Києві сьогодні йтиме дощ. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Також у Києві очікуються сильні пориви вітру від 15 до 24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів. Але вже через кілька днів температура повітря опуститься до +20, а в деяких регіонах - до +15.