В Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Сегодня, 20 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности предусматривается в пяти регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, в западных областях Украины ожидаются повышение уровней воды, которые связанные с сильными осадками в регионе.

Также РБК-Уркїна сообщало, что погода в Украине в понедельник, 20 июля, будет дождливой на западе и юге, а в остальной части страны будет сухо.

Добавим, на этой неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.