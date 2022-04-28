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В Украине предупредили о заморозках в ночь на 1 мая

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Четверг 28 апреля 2022 14:28
В Украине предупредили о заморозках в ночь на 1 мая Фото: в Украине предупредили о заморозки в ночь на 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили о непогоде в ночь с 29 апреля по 1 мая. Ожидаются заморозки в ряде регионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинский гидрометеорологический центр.

Ожидается I уровень опасности.

"Ночью 29 апреля - 1 мая в северных, западных, 30 апреля и 1 мая и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градусов", - пишет пресс-служба.

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