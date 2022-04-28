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В Україні попередили про заморозки у ніч на 1 травня

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Четвер 28 квітня 2022 14:28
В Україні попередили про заморозки у ніч на 1 травня Фото: в Україні попередили про заморозки у ніч на 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні попередили про негоду у ніч з 29 квітня по 1 травня. Очікуються заморозки в низці регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Український гідрометеорологічний центр.

Очікується I рівень небезпечності.

"Вночі 29 квітня - 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 градусів", - пише пресслужба.

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