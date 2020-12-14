В Украине предупредили о высоком уровне киберугрозы из-за хакерских атак в США

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы в стране из-за недавних масштабных кибератак в США. Нынешнюю атаку связывают с хакерской группой, близкой к российским спецслужбам.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО отметили, что от хакерских атак пострадали почти все государственные учреждения США.

"Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ", - сообщили в СНБО.

Согласно информации НКЦК, нынешняя атака очень схожа с атакой вируса "Петя", который произошел в Украине в 2017 году.

"Учитывая, что продукты SolarWinds не является распространенным в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими. Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, угрожает тем субъектам хозяйствования, использующих этот продукт, поэтому и в Украине, которая находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны", - добавили в СНБО.

Субъектам хозяйствования, которые используют данный продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Сделать это можно по ссылке - https://github.com/fireeye/sunburst_countermeasures.

Напомним, днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные.

По информации агентства Reuters, за атаками на госучреждения США стоит Россия.