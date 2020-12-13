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Хакеры украли данные из Минфина США и управления по коммуникациям, - Reuters

Вашингтон, Воскресенье 13 декабря 2020 22:15
Хакеры украли данные из Минфина США и управления по коммуникациям, - Reuters
Фото: взломанный ноутбук (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Они действовали при поддержке иностранного правительства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких ведомств. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

В правительстве США обеспокоены случившимся. В субботу по этому поводу собирался Совет нацбезопасности и обороны. Они подозревают, что в будущем хакеры могут получить доступ к данным других ведомств.

В последние месяцы в США неоднократно заявляли об атаках хакеров. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети. Данных о том, что именно хакеры могли получить после взлома, нет.

Также Спеслужбы США заявляли об атаке иранских хакеров. Тогда было разослано видео от имени праворадикальной организации, поддерживающей президента США Дональда Трампа. На видео показано, как возможно взломать базы данных избирателей.

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