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За хакерскими атаками на Минфин США стоит Россия, - Reuters

США, Понедельник 14 декабря 2020 11:46
За хакерскими атаками на Минфин США стоит Россия, - Reuters
Фото: хакер (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

За хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия. При этом в США считают, что выявленные взломы на данный момент могут быть лишь "вершиной айсберга".

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Публично в США не сообщают о причастности России к хакерским атакам. При этом в субботу в Белом доме прошло экстренное заседание Совета нацбезопасности США.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры, которые работают на Россию, отслеживают внутренний трафик электронной почты в Министерстве финансов и торговли США. Они опасаются, что раскрытые к настоящему времени взломы могут быть верхушкой айсберга", - сообщает издание.

Напомним, днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства.

В последнее время в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети. При этом неизвестно, получили ли хакеры к данным в результате взлома.

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