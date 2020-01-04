В Украине предупредили о тумане и гололеде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Закарпатской и Днепропетровской области зафиксирована гололедица на дорогах

В Украине 4 января ожидается туман и гололедица в некоторых областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.

В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

"Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, сегодня, 4 января, в Украине будет облачная погода, местами ожидается мокрый снег с дождем. В центральных и восточных областях ожидается от +1 до +3 градусов на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура опустится до -5. На всей территории Прикарпатья, а также в горах обещают снег и туман. Во Львовской области возможен мокрый снег с дождем при температуре +2.

Также РБК-Украина писало, что в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.