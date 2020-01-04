Мокрый снег и температура -5: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Иллюсративное фото (РБК-Украина)

В Киеве будет без осадков

Погода в Украине в субботу, 4 января, будет облачная, местами ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, в центральных и восточных областях ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха днем прогреется от +1 до +3 градусов на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура опустится до -5.

На всей территории Прикарпатья, а также в горах обещают снег и туман. Во Львовской области возможен мокрый снег с дождем при температуре +2.

В столице днем +2 +4, а ночью -2 -4. Ветер переменный, со слабыми порывами.

Напомним, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

Кроме того, на выходных в Украине погода обещает быть снежной, в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха опуститься до -10.