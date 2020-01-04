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В Україні попередили про туман і ожеледицю

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 09:34
В Україні попередили про туман і ожеледицю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській та Дніпропетровській області зафіксована на дорогах ожеледиця

В Україні 4 січня очікується туман і ожеледиця в деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Повідомляється, що місцями туман прогнозують в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Черкаській областях. На решті території України без опадів.

Середня температура повітря на заході і півдні + 2-4 градуси, центральних, північних і східних областях -2-6.

У Закарпатській та Дніпропетровській областях зафіксована ожеледиця на деяких ділянках доріг. Також ожеледиця спостерігалася на перевальних ділянках доріг в Ужоцькому.

"Виконуються роботи по обробці проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 115 одиниць техніки та 127 робочих", - повідомили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, в Україні буде хмарна погода, місцями очікується мокрий сніг з дощем. У центральних і східних областях очікується від +1 до +3 градусів на сході і до +4 на заході і в центрі. Вночі температура опуститься до -5. На всій території Прикарпаття, а також у горах обіцяють сніг і туман. У Львівській області можливий мокрий сніг з дощем при температурі +2.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

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