Украину накрыли туманы

Синоптики предупреждают о туманах в Украине. Такие данные приводит Украинский Гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Утром 12 октября в западных, северных, центральных и южных областях туман, видимость 300-500 м.

Напомним, сегодня погода в Украине будет дождливой на западе, а в других областях будет сухо. На юге столбики термометров покажут до +24 тепла днем.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, когда в этом году следует ожидать "бабье лето".

РБК-Украина писало, что украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

По прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Отметим, в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.