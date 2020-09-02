В начале сентября температура в Киеве превысила норму на 10 градусов

Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В первый день сентября в Киеве установлено два температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха 1 сентября 2020 года составила 27,4 градусов тепла. Это на 1,8 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 2015 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории температура 1 сентября "превысила климатическую норму на 10,4 градусов".

Кроме того, температура в ночь на 1 сентября не опускалась ниже 21,9 градусов, превысив на 3,0 градуса предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 2004 году.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха летом 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,0 градуса превысило климатическую норму. Это позволило ему занять вторую позицию среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений с 1881 года.

Отметим, что среднемесячная температура воздуха августа 2020 года в Киеве составила 21,4 градусов тепла. Это на 2,8 градусов выше климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.