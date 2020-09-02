ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В начале сентября температура в Киеве превысила норму на 10 градусов

Киев, Среда 02 сентября 2020 15:26
В начале сентября температура в Киеве превысила норму на 10 градусов
Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первый день сентября в Киеве установлено два температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха 1 сентября 2020 года составила 27,4 градусов тепла. Это на 1,8 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 2015 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории температура 1 сентября "превысила климатическую норму на 10,4 градусов".

Кроме того, температура в ночь на 1 сентября не опускалась ниже 21,9 градусов, превысив на 3,0 градуса предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 2004 году.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха летом 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,0 градуса превысило климатическую норму. Это позволило ему занять вторую позицию среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений с 1881 года.

Отметим, что среднемесячная температура воздуха августа 2020 года в Киеве составила 21,4 градусов тепла. Это на 2,8 градусов выше климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГидрометцентрлетоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь