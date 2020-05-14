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В Украине предупредили о повышении уровня воды в реках

Новости » Общество     14.05.2020 - 09:15
В Украине предупредили о повышении уровня воды в реках
Иллюстративное фото (if.dsns.gov.ua)

На реках ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,8 м над текущими уровнями

По данным УкрГидрометцентра в Украине на 14-16 мая ожидается повышение уровней воды в некоторых областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,8 м над текущими уровнями. Однако, негативных последствий в связи с этим не прогнозируют.

Напомним, погода в Украине 14 мая ухудшится, снова пойдут дожди, но температура воздуха составит +12+23. Дождь прогнозируют ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Днем 14 мая в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что погода снова кардинально изменится. Вместо сегодняшнего антициклона, что разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.

Несколько дней назад сообщалось, что в Карпатах выпало полметра снега. Кроме того, в результате непогоды, которая бушевала в Украине на прошлой неделе в нескольких городах затопило улицы, ветер повалил десятки деревьев. В частности, в Черкассах и Киеве.

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