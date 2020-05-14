В Україні попередили про пiдвищення рiвнiв води в річках

Ілюстративне фото (if.dsns.gov.ua)

На річках очікується підйом рівнів води на 0,3 - 0,8 м над поточними рівнями

За даними УкрГідрометцентру в Україні на 14-16 травня очікується підвищення рівнів води у деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на річках басейнів Сяну, Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3 - 0,8 м над поточними рівнями. Однак, негативних наслідків у зв'язку з цим не прогнозують.

Нагадаємо, погода в Україні 14 травня погіршиться, знову підуть дощі, але температура повітря складе +12+23. Дощитиме вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень 14 травня в Україні, крім більшості південних та східних областей, також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що погода знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Кілька днів тому повідомлялося, що у Карпатах випало до півметра снігу. Крім того, у результаті негоди, що вирувала в Україні минулого тижня, у кількох містах затопило вулиці, вітер повалив десятки дерев. Зокрема, у Черкасах та Києві.