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Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     14.05.2020 - 08:00
Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в большинстве областей идут дожди

Погода в Украине 14 мая ухудшится, снова пойдут дожди, но температура воздуха составит +12+23. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снова пойдут дожди, днем +12+23, а ночью +6+10. На севере страны также дожди, днем температура воздуха составит +12+15, а ночью +5+8. Также дожди в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Во всех других частях страны сегодня сухо. На востоке страны температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +3+7. На юге страны днем будет +18+23, а ночью +5+10.

Прогноз в КиевеДожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

В Киеве и Киевской области сегодня снова дожди. Температура воздуха днем тоже низкая, днем +13+19, а ночью +7+9.

Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода снова кардинально изменится. Вместо сегодняшнего антициклона, который разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.

Теги Новости Украины дождиПогода
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