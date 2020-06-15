В Украине предупредили о граде и штормовом ветре

Погода в Украине ухудшится в западных и центральных областях. Синоптики предупредили о граде и штормовом ветре.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что сегодня во всех регионах пройдут грозовые дожди, облачная погода в дневное и ночное время суток. Ветер по Украине составит от 5 до 10 метров за секунду.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на эту неделю, ожидаются дожди и грозы.

Отметим, что в ночь с 14 на 15 июня почти 180 населенных пунктов были обесточены в 9 областях Украины.

Также в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.