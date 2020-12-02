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В Украине предупредили о гололеде на дорогах

Украина, Среда 02 декабря 2020 09:14
В Украине предупредили о гололеде на дорогах
Фото: гололед (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине 2 и 3 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах и снег.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня в Украине, кроме западных и восточных областей, ожидается снег. В четверг ночью он будет наблюдаться в большинстве регионов, а днем мокрый снег укроет восточную часть страны.

Также спасатели предупредили о гололеде на дорогах в большинстве областей. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, 2 декабря в Украине будет наблюдаться прохладная погода со снегом в центральных и северных областях и дождем на юге. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +7, а ночью в некоторых западных областях она опустится до -11 градусов.

Также РБК-Украина писало, что декабрь в Украине начнется с дождей и мокрого снега в части областей Украины.

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