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Ночной мороз до -11 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 02 декабря 2020 08:00
Ночной мороз до -11 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В среду, 2 декабря, в Украине будет наблюдаться прохладная погода со снегом в центральных и северных областях и дождем на юге. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +7, а ночью в некоторых западных областях она опустится до -11 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях будет идти снег. В Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидается дождь. На всей остальной территории - переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +3 тепла, а ночью от -11 до -4 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха будет в пределах -3 +2 градуса, а ночью столбики термометров покажут от -4 до 0 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от -1 до +7, а ночью там ожидается от -4 до +4 градусов.

Ночной мороз до -11 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем составит -1 +1 градус, а ночью -4 -1.

Ночной мороз до -11 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Украине ухудшилась погода. Снегом засыпало до 8 областей.

Также РБК-Украина писало, что декабрь в Украине начнется с дождей и мокрого снега в части областей Украины.

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