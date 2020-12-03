В Украине предупредили о дожде, снеге и гололеде

В четверг, 3 декабря, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о небольшом снеге и мокром снеге, а также о гололеде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня ночью в большинстве регионов, кроме западной части, а также на Левобережье, ожидается небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков.

Также по всей территории страны, кроме юго-восточной части, прогнозируется местами гололед.

Напомним, сегодня в Украине ожидается снег в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В остальных регионах будет пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 +11 градусов.

Кроме того, в Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед. Вместе с тем, 4-5 декабря следует ожидать потепление.

Добавим, что погода в Украине 3 декабря окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока. Украина будет между этих процессов, что обусловит синоптическую ситуацию.