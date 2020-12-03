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Ночные заморозки и снег в четырех областях: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 03 декабря 2020 08:00
Ночные заморозки и снег в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 декабря, в Украине ожидается прохладная погода со снегом в четырех областях. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -1 до +11, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, снег выпадет сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет пасмурная погода, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8, а ночью от -6 до -2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от 0 до +4. Ночью она опустится до -4 -1.

В западных и южных регионах столбики термометров днем покажут 0 +11, а ночью температура воздуха будет в пределах -6 +1.

Ночные заморозки и снег в четырех областях: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем составит -1 +3 градуса, а ночью -4 0.

Ночные заморозки и снег в четырех областях: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед. Вместе с тем, 4-5 декабря следует ожидать потепление.

Кроме того, погода в Украине 3 декабря окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока. Наша страна будет посередине этих процессов, что обусловит синоптическую ситуацию.

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