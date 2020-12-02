В Украину идет потепление. Синоптики назвали дату

Фото: погода (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололедица. Вместе с тем, уже с 4-5 декабря следует ожидать потепления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в северных и центральных областях ближайшей ночью и утром - небольшой мокрый снег. В дальнейшем существенных осадков не ожидается.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. В Укргидрометцентре просят водителей и пешеходов быть осторожными.

4-5 декабря в западных, северных областях и в Приазовье - местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура завтра ночью 1-6 градусов, в Карпатах 8-13 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части ночью около 0, днем ​​4-9 градусов тепла. 4-5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.

Напомним, погода в Украине 3 декабря окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока. Наша страна будет посередине этих процессов, что обусловит синоптическую ситуацию.

РБК-Украина писало, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на Рождество мороз до - 7 градусов, а вот в канун Нового года пройдут дожди.