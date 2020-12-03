В Україні попередили про дощ, сніг і ожеледицю

У четвер, 3 грудня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про невеликий сніг та мокрий сніг, а також про ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні вночі в більшості регіонів, крім західної частини, а також на Лівобережжі очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території України буде без опадів.

Також по всій території країни, крім південно-східної частини, прогнозується місцями ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується сніг у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. В інших регіонах буде хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 0 до +11 градусів.

Крім того, в Україні найближчими днями очікується мокрий сніг та ожеледь. Разом з тим, 4-5 грудня слід чекати потепління.

Додамо, що погода в Україні 3 грудня опиниться між циклоном з Європи, і антициклоном, який "тисне" зі Сходу. Україна буде між цих процесів, що обумовить синоптичну ситуацію.