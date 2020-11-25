В Украине предупредили о дожде, снеге и гололеде

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 25 ноября, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня в восточных, большинстве северных и центральных областях будет идти небольшой дождь, а ночью на востоке страны ожидается мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков.

Кроме того, в восточных регионах на дорогах будет наблюдаться гололед. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отмечается, что в Киев и область сегодня также укроют дожди.

Напомним, 25 ноября, в северных, некоторых центральных и восточных областях будут идти дожди, а температура воздуха в день в Украине будет колебаться от +3 до +9 градусов тепла.

Также ранее РБК-Украина писало, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.