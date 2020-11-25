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В Україні попередили про дощ, сніг та ожеледицю

Україна, Середа 25 листопада 2020 09:28
В Україні попередили про дощ, сніг та ожеледицю
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 листопада, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні у східних, більшості північних та центральних областях буде йти невеликий дощ, а вночі на сході країни очікується мокрий сніг. На решті території України буде без опадів.

Крім того, у східних регіонах на дорогах буде спостерігатися ожеледиця. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Зазначається, що у Київ та область сьогодні також вкриють дощі.

Нагадаємо, 25 листопада, у північних, деяких центральних та східних областях будуть йти дощі, а температура повітря в день в Україні коливатиметься від +3 до +9 градусів тепла.

Також раніше РБК-Україна писало, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а подекуди пройде мокрий сніг.

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