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Потепление и дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня

Среда 25 ноября 2020 08:00
Потепление и дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня
Автор: Андрей Козловский

Во вторник, 25 ноября, в северных, некоторых центральных и восточных областях будут идти дожди. Температура воздуха в день в Украине будет колебаться от +3 до +9 градусов тепла, а ночью в некоторых регионах она опустится ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня дожди накроют Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, а на всей остальной территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +9 тепла, а ночью от -2 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах +3 +6, а ночью столбики термометров опустятся до -1 +2

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от +3 до +9, а ночью от 0 до +3.

Потепление и дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Столице и Киевской области сегодня будут идти дожди. Столбики термометров днем покажут +3 +6 градуса, а ночью 0 +3.

Потепление и дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.

Кроме того, синоптики изменили прогноз погоды на зиму в Украине.

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