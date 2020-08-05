В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Такі данні наводить Український гідрометцентр

Сьогодні, 5 серпня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій,Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 5 серпня переважно на всій території України буде спостерігатися суха та спекотна погода, а дощі пройдуть лише у чотирьох західних областях.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.