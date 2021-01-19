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В Украине представили рейтинг лучших работодателей

Киев, Вторник 19 января 2021 11:46
В Украине представили рейтинг лучших работодателей
Фото: журнал Forbes (forbes.com)
Автор: РБК-Украина

Журнал Forbes совместно с сайтом поиска работы Work.ua представил рейтинг лучших работодателей Украины. В список из 50 позиций вошли как украинские компании, так и представительства международных корпораций.

Об этом говорится в пресс-релизе рейтинга.

В первую пятерку рейтинга вошли табачная компания JTI, мобильный оператор "Киевстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel и IT-компания Intellias.

Также среди лучших работодателей есть фармацевтическая компания "Дарница", предприятия топливно-энергетического комплекса ДТЭК, "Нафтогаз", международные гиганты Coca-Cola, McDonalds и Pepsi, финансовые учреждения, медиа и предприятия пищевой промышленности.

"Перед составлением рейтинга мы обратились к руководителям HR-подразделений 150 крупнейших украинских компаний с предложением распространить анкету-опросник среди своих сотрудников. В итоге было опрошено 11 тысяч человек. Одни хвалили своих работодателей за заботу во время пандемии и возможности для развития, другие критиковали за невысокие зарплаты и необходимость работать сверхурочно. Во всех компаниях, представленных в рейтинге, более половины опрошенных сотрудников готовы рекомендовать свое место работы друзьям и родственникам", - отметили авторы рейтинга.

В редакционной статье также указано, что среди всех факторов, которые формировали итоговую оценку компаний в рейтинге, 25% составила лояльность сотрудников, 20% - зарплата, 10% - информационная открытость, 5% - наличие соцпакета и его составляющие, 5% - возможность развития в компании, 5% - ощущение, что руководство заботится о своих сотрудниках во время коронакризиса и 10% - другие факторы, такие как возможность получения премии, официальное оформление, отсутствие проблем с оформлением отпусков и больничных.

Отметим, что для составления рейтинга его авторы опросили 11 тысяч человек и 150 крупных украинских компаний, которые сформировали 60% итоговой оценки, а также экспертов рынка, чье мнение повлияло на 20% оценки. Еще 20% было получено благодаря информации из открытых источников.

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