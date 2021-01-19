В Україні представили рейтинг кращих роботодавців

Фото: журнал Forbes (forbes.com)

Журнал Forbes спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua представив рейтинг кращих роботодавців України. У список з 50 позицій увійшли як українські компанії, так і представництва міжнародних корпорацій.

Про це йдеться в прес-релізі рейтингу.

У першу п'ятірку рейтингу ввійшли тютюнова компанія JTI, мобільний оператор "Київстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel і IT-компанія Intellias.

Також серед кращих роботодавців є фармацевтична компанія "Дарниця", підприємства паливно-енергетичного комплексу ДТЕК, "Нафтогаз", міжнародні гіганти як Coca-Cola, McDonalds та Pepsi, фінансові установи, медіа та підприємства харчової промисловості.

"Перед складанням рейтингу ми звернулися до керівників HR-підрозділів 150 найбільших українських компаній з пропозицією поширити анкету-опитувальник серед своїх співробітників. В результаті було опитано 11 тисяч осіб. Одні хвалили своїх роботодавців за турботу під час пандемії і можливості для розвитку, інші критикували за невисокі зарплати і необхідність працювати понаднормово. У всіх компаніях, представлених у рейтингу, більш ніж половина опитаних співробітників готові рекомендувати своє місце роботи друзям і родичам", - зазначили автори рейтингу.

В редакційній статті також зазначено, що серед усіх чинників, які формували підсумкову оцінку компаній у рейтингу, 25% склала лояльність співробітників, 20% - зарплата, 10% - інформаційна відкритість, 5% - наявність соцпакета і його складові, 5% - можливість розвитку в компанії, 5% - відчуття, що керівництво дбає про своїх співробітників під час коронакризи і 10% - інші фактори, такі як можливість отримання премії, офіційне оформлення, відсутність проблем з оформленням відпусток та лікарняних

Зазначимо, що для складання рейтингу його автори опитали 11 тисяч осіб і 150 великих українських компаній, які сформували 60% підсумкової оцінки, а також експертів ринку, чия думка вплинула на 20% оцінки. Ще 20% було отримано завдяки інформації з відкритих джерел.